【武漢肺炎】港大深圳醫院教自製臨時口罩　提醒赴醫院高危地方應戴外科口罩【短片】 (14:10)

小組稱經過實驗證明，以一張紙巾加兩張廚房紙作為外層而製成的自製口罩，在相同環境下，對20-200nm氣霧（氣溶膠）微粒的過濾功能可達到外科口罩九成以上效果。不過，小組特別提醒市民，前往醫院、診所等染病高危地點，應盡可能佩戴合規格的外科口罩。

自製口罩一至兩小時要換 勿重複使用

香港大學深圳醫院提醒，市民外出時，可將數個自製口罩放入密實袋內暫存，以備更換；戴上一段時間，如一、兩小時後，或口罩內的紙巾已濕潤，應馬上更換；自製口罩切勿重複使用。

脫下防護裝備時，應先清潔雙手，將口罩棄置在有蓋垃圾箱及清潔面罩，再清潔雙手。用過的口罩不應再用作其他清潔用途，用過的防護面罩要用1:49稀釋的家用漂白水或酒精清潔消毒，或梘液、洗潔精及清水清潔後，方可重用；如面罩受污染或破損則不建議重用。

自製口罩主要材料：

‧內層物料：紙巾（較厚及透氣），袋裝或盒裝三層或四層紙巾質地柔軟，衛生標準高及吸水力強。

‧中層過濾：廚房紙，一般達到處理食品的衛生標準規格（不建議用保鮮紙、除塵紙及冷氣機過濾紙）

‧外層防水層（面罩）：透明膠文件夾可製成防護膠膜，作用如口罩外層的防水層，有效阻擋大量飛沫，清洗後可多次使用。

其他材料及工具：橡皮筋、縐紋膠紙（闊度約2吋）、包膠鐵線、打洞機、眼鏡、長尾夾、剪刀

步驟：

1. 先徹底清潔雙手及工具。

2. 將2張廚房紙90度重疊，用作口罩的中層過濾設計。注意宜避開廚房紙壓花位置重疊，或使用不同品牌的廚房紙，否則會削弱口罩的過濾層作用。

3. 蓋上1張紙巾作口罩底層，作用如口罩內部的吸水層。

4. 疊好廚房紙及紙巾，剪成2份，用縐紋膠紙將每份邊緣對摺貼好。

5. 以打洞機在口罩兩邊上下打洞。

6. 在口罩表面鼻樑位置加上包膠鐵線，避免用沒有包膠的鐵線，以免鐵線外露，刮傷眼或臉。如無鐵線，可以眼鏡固定鼻樑位置。

7. 在口罩兩邊洞口穿上橡皮筋，並調整至確保口罩貼面部的長度，不宜太鬆或太緊。

8. 透明膠文件夾剪開成2張膠片，用夾子將膠片夾於眼鏡左右兩邊位置，作為防水面罩。

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