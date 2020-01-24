【武漢肺炎】確診者工作商廈拒外人進內　外判清潔工抵達方知有確診拒工作 (13:53)

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今早10時大廈僅少數人進出，保安員佩戴口罩並拒絕非在大廈工作的人入內。鍾女士在低層上班，說曾被安排在家工作，相信與患者的接觸不多，稱管理處昨日亦有解釋，昨日下午已加強清潔，晚上再有進入單位深層消毒」。鍾女士說以她理解，確診患者在18B單位工作，但管理處不願確認。

陳先生及其清潔團隊約10時半到大廈並預備洗冷氣工具，他說獲外判公司通知到大廈18B單位洗冷氣系統，該外判公司今早通知他們「呢度有懷疑確診個案」，後來向記者詢問才得知大廈有確診個案。他們大吃一驚，立刻向該外判公司查詢，質問是否正是此單位職員確診，「我打去問才告訴我（大廈有確診個案），又口窒窒，我估係啦，如果唔係做乜要洗冷氣。」

陳先生又指出，若只是大廈有懷疑確診，他認為「搏得過」，但擔心若正要工作的單位有人確診，危險性大大增加，他說冷氣系統本來已「有菌」，冷氣是對流風，若有病毒會有很大影響。團隊後來馬上決定離開。

本報致電該大廈18B單位「環宇保險顧問經紀有限公司」，查詢該公司是否有人確診新型冠狀病毒肺炎，接聽電話的員工表示「不方便」，並隨即掛線。

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