【武漢肺炎】屯醫護士宿舍衛生環境惡劣　水龍頭「開足十分鐘都係鏽水」 (12:11)

屯門富泰區議員何國豪昨晚接獲屯院護士投訴，稱該院昨提供給醫護入住的護士宿舍環境差劣，地面有重重污迹、枱面地墊佈滿灰塵，牀褥出現黑色污迹，水龍頭充滿鏽屑，「開足十分鐘都係鏽水」。何國豪批評，該宿舍長年沒有人打理，隨便給醫護入住，質疑醫管局高層有否尊重醫護人員，又引述該名一度被安排入住該宿舍的護士表示「坐監都無咁差」。

屯門醫院發言人回覆本報表示，對臨時員工宿舍的狀況欠佳深感抱歉。昨晚得悉事件後，已即時提出補救措施，包括聯絡同事更換房間，並安排另一個洗手間予入住同一樓層的同事使用。

發言人續稱，鑑於目前在醫院留宿的同事較平日大幅增加，醫院需要在短時間內清潔及翻新部分閒置的舊員工宿位。而在安排房間過程中溝通有誤，意外安排了未完成大清潔的房間予員工使用。

屯門醫院對受影響員工致歉，稱今早（14日）會派員巡視所有員工宿位並執行有效改善措施，承諾今後定必加強監察宿位的狀況，確保衛生水平。

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