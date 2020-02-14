黃大仙區11人染退伍軍人病　6人樣本與港鐵彩虹站水塔病菌基因相同 (23:07)

另外，中心今晚再公布一宗涉及觀塘區兩名男病人的退伍軍人病群組個案，兩人均有長期病患，潛伏期內沒有外遊。其中56歲病人居於彩福邨彩喜樓，62歲病人則住在牛頭角道33號宏光樓。兩人的樣本均對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型抗原呈陽性反應。衛生防護中心人員正跟進採集環境及水樣本作化驗，以找出可能的感染源頭。

【09:38】衛生防護中心昨晚（13日）表示正調查一宗涉及11名病人的退伍軍人病群組個案，全部病人均有長期病患及居於黃大仙區，年齡介乎65至84歲。中心聯同機電工程署到病人居所及附近採集水樣本及環境採樣，以調查感染源頭。經化驗後，在港鐵彩虹站4個淡水冷卻塔採集的水樣本中，發現有3個冷卻塔樣本的嗜肺性退伍軍人桿菌濃度高於行動水平，建議港鐵停止全部4個冷卻水塔的運作，進行清洗及消毒。

港鐵車務總監李家潤今早（14日）回應時指出，散熱系統位於彩虹站外，水塔的水不會入站，因此不會對站內乘客構成影響；而為了對抗新型冠狀病毒，亦加大了鮮風量。被問到淡水冷卻塔含菌會否影響站外乘客，李家潤沒有正面回答，稱有與衛生署及機電工程署開會，有定時定點做樣本測試，並會就是次案例與衛生署配合。

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