屯馬線一期清晨通車　市民啟德站乘頭班車　車程縮短「有時間食早餐」 (10:21)

【10:21】李先生住馬鞍山，在顯徑邨當清潔工。他說今日車程比平常快了近8分鐘，可以有時間輕鬆吃個早餐。居於寶琳站附近的陳女士，每周有兩三日要到顯徑邨照顧家人，今日首次坐屯馬線，在鑽石山站轉車到顯徑站，感覺快了15至20分鐘，指以後可以晚點才起牀。

林小姐去年入住啟德天寰，平日往中環上班，會坐巴士到油麻地站轉乘港鐵，今早改搭屯馬線，估計車程可減省約20分鐘。港鐵由啟德（到鑽石山轉車）到中環的車費為12.7元，她認為票價可接受，因為港鐵較巴士方便，「知道屯馬線即將通車，我才選在這裏置業」。

公務員盧先生在坑口工作，他以往會由煥然壹居步行15分鐘到九龍灣站，再轉乘港鐵和小巴。屯馬線開通後，他說「可以慳少少腳骨力」。

【08:12】清晨啟德站尚未開閘，大批市民已冒雨等候。不少人戴着口罩，亦有人手持標語，要求港鐵交出有關8．31事件太子站的閉路電視紀錄。

港鐵常務總監劉天成稱，屯馬線一期首班車不到10分鐘就由鑽石山到顯徑，新界東、北居民去九龍東更快捷，亦能紓緩東鐵線大圍及九龍塘最擠迫的路段。

大批鐵路迷通宵於閘外等候乘搭頭班車。至清晨5時許啟德站正式啟用，逾百鐵路迷隨即衝入站內，領取港鐵預先準備的紀念品，又向港鐵常務總監劉天成等港鐵高層索取簽名。入閘機前，約30名鐵路迷開香檳慶祝及拍照留影，部分香檳噴到入閘機上。

排頭位的鐵路迷周先生表示，昨晚10時半已冒雨在啟德站門外等候，成功搶得頭位。

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