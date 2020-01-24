【武漢肺炎】本港今日增3宗確診　兩人曾與早前確診者北角明星海鮮酒家用膳 (23:12)

【23:12】本報記者晚上到有確診者曾光顧的北角明星海鮮酒家，舖位外貼有「租約期滿」告示，表示於本月6日結業。

中西區及離島區社會保障辦事處關閉

【22:45】社會福利署證實，第53宗確診的37歲男子是中西區及離島區社會保障辦事處職員，位於西營盤德輔道西246號東慈商業中心3樓的中西區及離島區社會保障辦事處，因此即時停止運作及關閉，直至另行通知，並會按衛生防護中心的要求消毒，以及採取所需措施。

【21:53】首宗新增個案的43歲男病人，為前日（11日）確診第47宗個案、居於屯門良田村病人的親戚，兩人1月30日曾一同出席家庭宴會。他過往健康良好，居於屯門紫田村，潛伏期內無外遊。他於1月29日出現咳嗽、31日肚瀉和嘔吐，同日至本月8日期間向兩名私家醫生求診，昨（12日）到屯門醫院求醫並入院接受治療。

另外兩宗新增個案涉及一對67歲及37歲的母子，兩人於1月26日晚上，與早前確診、與長康邨康美樓個案相關的3名病人，於北角明星海鮮酒家聚餐。其中母親是第46宗確診個案（75歲男病人）的小姨，過往健康良好，平日居於鰂魚涌康景花園，周末則居於兒子位於灣仔柯布連道28-32號香海大廈的寓所。

67歲女病人1月31日起咳嗽，本月1日開始發燒及發冷。她分別於1月31日、本月3及7日向私家醫生求醫，昨到律敦治醫院求醫並入院接受治療。她潛伏期內沒有外遊，其密切接觸者包括女兒、女婿、孫兒、孫女及家傭，均沒有出現病徵，將接受檢疫。

女病人同樣確診的37歲兒子過往健康良好，潛伏期內無外遊。他本月8日發燒，翌日向私家醫生求診，昨到律敦治醫院求醫並入院接受治療。

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