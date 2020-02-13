天文台長岑智明榮休　4月任世界氣象組織服務司長 (20:26)

在天文台工作34年的岑智明於2011年出任台長至今，其間經歷3次十號風球，他指出，當中「最驚及最深刻」是超強颱風山竹，天文台曾推算，若山竹襲港期間如維持超強颱風的風力，引發的風暴潮會令維港水位上升5米，沙田及吐露港水位更分別上升約5米及7米，造成嚴重水浸。他說「唔好當極端天氣無到」，未來海平面會繼續上升，「短期無法改變」，呼籲市民要做好預防工作。

岑智明重申天文台「以科學做決策，不涉政治考慮」，保障市民生命安全是使命之一，「要有使命感，唔係打好份工咁簡單」。對於近年天文台積極使用社交媒體，岑智明指出，網上充斥謠言，其中一個原因是市民不知真假，希望透過社交媒體與市民建立溝通橋樑，但他說：「解畫要快，唔係畀人判咗死刑，再解釋都無用。」

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