【武漢肺炎】處理家居檢疫者垃圾指引不清晰　食環清潔工憂播毒風險增 (18:15)

新型冠狀病毒肺炎疫情下，政府規定由內地來港的人要接受強制家居檢疫，並安排食環署清潔工收集檢疫者的垃圾。有工會反映，署方要求工友把垃圾當家居垃圾處理，而不是當作醫療垃圾，加上工作指引不夠清晰，恐令傳播病毒的風險增加。
本身是大埔區清潔工的政府前線僱員總會主席陳博賢稱，本月初獲科文告知，要到家居隔離者的住所倒垃圾；他向上級查詢工友有何保障，上級遂改派另一支清潔隊負責。他指出，收垃圾的工友會獲發保護衣、面罩等，但署方沒有清晰指引教工友穿戴裝備，若有隔離者確診，工友或會受感染。
食環署職工權益工會主席區邦添指出，署方僅要求工友將隔離者的垃圾當家居垃圾，以普通垃圾袋包裝，再以1比49漂白水消毒，「啲袋都幾易整穿，令垃圾流出」。他促請當局把垃圾列為醫療廢物，以材質較厚的垃圾袋包裹，減低播毒風險。
工黨主席郭永健稱，清潔工在抗疫前線工作，有可能不幸染病，促請政府把新型冠狀病毒肺炎納入《僱員補償條例》的可賠償職業病。
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