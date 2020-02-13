【武漢肺炎】處理家居檢疫者垃圾指引不清晰　食環清潔工憂播毒風險增 (18:15)

本身是大埔區清潔工的政府前線僱員總會主席陳博賢稱，本月初獲科文告知，要到家居隔離者的住所倒垃圾；他向上級查詢工友有何保障，上級遂改派另一支清潔隊負責。他指出，收垃圾的工友會獲發保護衣、面罩等，但署方沒有清晰指引教工友穿戴裝備，若有隔離者確診，工友或會受感染。

食環署職工權益工會主席區邦添指出，署方僅要求工友將隔離者的垃圾當家居垃圾，以普通垃圾袋包裝，再以1比49漂白水消毒，「啲袋都幾易整穿，令垃圾流出」。他促請當局把垃圾列為醫療廢物，以材質較厚的垃圾袋包裹，減低播毒風險。

工黨主席郭永健稱，清潔工在抗疫前線工作，有可能不幸染病，促請政府把新型冠狀病毒肺炎納入《僱員補償條例》的可賠償職業病。

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