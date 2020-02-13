【武漢肺炎】消息：母子確診　母曾與康美樓相關病人聚餐 (20:38)

【17:35】衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（13日）有兩宗初步確診個案，病人為兩母子，母親1月26日曾與第46、48及49宗確診個案的病人一同聚餐；張竹君表示未肯定其子有否參與該次聚餐。

根據資料，第46、48、49宗三名病人來自同一家庭，第48、49宗是早前青衣長康邨康美樓確診病人的兒子及媳婦，分別於2月2日及3日發病。第46宗是媳婦的父親，眾人新年期間曾拜年。

張竹君提到，康美樓現時有逾百人接受檢疫，當局曾在康美樓排氣管接駁位及沙井取樣本，化驗結果全部陰性。

拒撤走住戶獲優先檢查喉管

被問到康美樓A07號住戶全部安排撤離，但現時仍有一戶拒絕離開，張竹君表示，撤離安排主要是方便食環署清潔消毒及讓房署檢查喉管；食環署及房屋署已優先為拒絕撤離住戶檢查，故現時該住戶已毋須撤離。其他住戶單位的喉管已檢查，有問題的喉管已安排補救，希望邨民可早日歸家。

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