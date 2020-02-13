【武漢肺炎．Emily Online】黎青龍探訪露宿者派口罩 (18:05)

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，市民周圍撲口罩、消毒用品，但就唔係人人捱得起炒價或者通宵排隊。香港大學肝病權威、內科及肝臟科講座教授黎青龍，前晚（11日）就同聖雅各福群會露宿者綜合服務隊，一齊探訪銅鑼灣、跑馬地一帶嘅露宿者，免費派口罩畀佢哋。黎教授話覺得露宿者「好陰功」，有人即使有小量口罩，都唔捨得用；亦有人因為公共游泳池關閉，無法入去冲涼。佢認為政府應該向市民派發口罩同消毒用品，等大家都可以有足夠資源防疫。
Emily同黎教授傾過，佢前晚同一班社工、醫生去維多利亞公園同跑馬地行人隧道一帶，探訪約20名露宿者，每人獲派5個口罩。黎教授又教露宿者點樣戴口罩，同點樣保持個人衛生。佢話，露宿者生活好艱難，以往有人去公共游泳池冲涼，一星期一次，但而家好多公共設施關閉，佢哋無地方冲涼，「話要等設施開番先再冲，好陰功」。佢又話，有露宿者即使有錢，都會買其他嘢，例如頭痛藥、食物等。
黎教授話，露宿者瞓喺街道，街上好多人經過，可能會唔覺意接觸到病毒，居住環境屬高風險。佢提醒露宿者瞓覺都要戴口罩，同一個口罩最耐戴一兩日就要換，又呼籲佢哋要每日冲涼；但佢亦承認呢啲要求對露宿者而言較難做到。佢話，以往甚少關心露宿者，但覺得今次行動非常有意義同值得，佢下次會再同社工一齊探訪露宿者。佢亦希望政府向市民派發口罩同消毒用品，等普羅大眾都可以有資源防疫，又重申政府應「全面封關」，唔准曾到內地嘅旅客入境。
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