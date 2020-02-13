【武漢肺炎】本港增一確診　患者從事保險　3客戶或要檢疫 (16:54)

該確診病人於1月30日與另外12人一同在家中用膳，其中一人是前日（11日）確診、居於屯門良田村的病人。該病人發病後曾與3名保險客戶見面，3人要視乎情況以決定需否檢疫；與病人辦公室同房的10多名同事亦要檢疫，非同房同事則要接受醫學監測。

病人在油麻地彌敦商業大廈工作，曾多次求醫，病情轉差才入院；發病期間有上班，主要留在公司，衛生防護中心現正追查他出外與客戶見面情況。

另外，截至今日中午12時，公立醫院24小時內向衛生署通報52宗新型冠狀病毒懷疑個案，病人年齡介乎10個月至91歲。連同早前的個案，目前仍有126人留院接受隔離。

精神科病房新入院及返院病人 須先入住新收症病房14日

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，醫管局未來4周會再調整服務。下周起除特殊情況外，精神科病房會盡量減少安排病人短暫出院；新入院或返回醫院的病人，要先入住新收症病房14日，確定無感染新型冠狀病毒後才可返回所屬病房。精神科專科門診方面，穩定的病人會改期覆診，部分人改為透過電話問症，以減少病人往返醫院致受感染的可能。

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