城大研究：蓋廁板沖廁細菌可經縫隙流出　建議關窗抽氣半小時 (17:50)

研究團隊實驗室測試發現，每次沖廁可產生1.4萬至8萬顆水珠，水珠最高可濺起至距離廁板一米。細菌可隨水珠污染洗手間，並隨氣流擴散。團隊以3種不同體積細菌測試，結果顯示，細菌體積愈細，沖廁後留在空氣的濃度就愈高。

體積細於細菌 病毒沖廁後空氣濃度更高

城大工學院建築學及土木工程學系副系主任賴志強指出，一般病毒體積比細菌更細，若根據研究結果，相信沖廁後病毒留在空氣濃度會更高。他提醒，市民沖廁時關上廁板，雖然有助減少細菌隨水珠及氣霧（氣溶膠）飄浮於空氣，但廁板和廁缸之間仍存數毫米縫隙，細菌仍能透過霧化飄浮於空氣，再污染其他物品。因此他提醒市民必須清潔廁板、洗手盆等，並定期以1：49稀釋家用漂白水刷洗廁缸。

他建議沖廁後關閉廁所窗戶，開啟抽氣扇，稀釋空氣中細菌。他說，若開啟半小時抽氣扇，可將空氣中細菌濃度減至2%。

武漢肺炎 相關報道：

楊潤雄：全港學校不早於3．16復課

沈祖堯：港檢疫鬆散 旅遊史欠把關

劏房廚廁合一亂駁喉 團體憂一戶出事多戶感染