【武漢肺炎】衛生署社署2月17日起服務調整一覽 (16:20)

衛生署

・2月17日起，所有長者健康中心的健康評估和專職醫療預約將暫停。油麻地長者健康中心會暫停服務，另外9間中心會逢星期一、三及五提供服務，其餘8間將於星期二及四提供服務，詳情可參閱長者健康服務網站。

・7間胸肺服務診所逢星期六上午提供的全監督治療由2月15日起暫停，分別為筲箕灣胸肺科診所、九龍胸肺科診所、西營盤胸肺科診所、石硤尾胸肺科診所、東九龍胸肺科診所、大埔胸肺科診所及東涌胸肺科診所；長洲胸肺科診所由2月21日起每四星期的周五提供服務。

・5間母嬰健康院由2月17日起暫停服務，包括東九龍母嬰健康院、橫頭磡母嬰健康院、伍若瑜母嬰健康院、仁愛母嬰健康院和馬鞍山母嬰健康院。其餘母嬰健康院服務調整：家庭健康服務網站。

社會福利署

2月17日至3月1日安排：

・所有資助幼兒中心、長者日間護理中心、庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心均停止提供服務。

・所有住宿照顧服務、綜合家庭服務中心、綜合服務中心、短期食物援助服務、綜合家居照顧服務、改善家居及社區照顧服務、嚴重殘疾人士家居照顧服務、嚴重肢體傷殘人士綜合支援服務、院舍外展醫生到診服務、熱線服務，以及向免遣返聲請人提供的人道援助，均會繼續運作。以上除住宿照顧服務和熱線服務如常運作外，其他服務只維持有限度服務。

・長者地區中心、長者鄰舍中心、殘疾人士社交及康樂中心、綜合青少年服務中心、兒童及青年中心、社區中心等，將不對外開放但維持有限度服務，例如長者中心的膳食服務等。

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