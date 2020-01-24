【武漢肺炎】黃大仙逾百人遊行反對設指定診所　防暴警凌晨帶走最少20人 (11:23)

至今（13日）凌晨，防暴警帶走最少20人，包括身穿反光衣的義務急救員，未知是否全數拘捕。

有街坊稱，防暴警大範圍搜捕期間，多名被截查市民僅因並非居於附近大廈，未經搜身便被帶走。黃大仙區議員劉珈汶表示，一名路過青年被警方兩度截查，雖然已證實他不涉案，但警方以他未成年為由強行把他帶返警署，並要求家長到警署接走，劉珈汶質疑警方做法不合理。

警方凌晨發稿，稱昨晚8時許，有暴徒衝出黃大仙蒲崗村道，用雜物堵塞馬路，令附近交通擠塞，緊急服務受阻，更有暴徒肆意用垃圾堵路，罔顧公共衛生，與抗疫工作背道而馳；警員隨後到場執法。