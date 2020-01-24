【武漢肺炎】黃大仙逾百人遊行反對設指定診所　防暴警凌晨帶走最少20人 (11:23)

逾百名市民昨晚（12日）聚集在黃大仙富山邨平台，遊行至位於鑽石山斧山道的東九龍普通科門診診所，反對政府將該診所用作應對新型冠狀病毒肺炎的指定診所。示威者曾兩度以雜物堵塞蒲崗村道，警方一度舉黃旗及藍旗警告，大批防暴警一度進入富山邨平台及登上樓層搜捕，又拉起封鎖線禁止居民返回大廈，以及衝入商場一間便利店，截查所有顧客，其間防暴警拘捕至少10名男子，包括黃大仙區議員尤漢邦，未有透露拘捕原因。
至今（13日）凌晨，防暴警帶走最少20人，包括身穿反光衣的義務急救員，未知是否全數拘捕。
有街坊稱，防暴警大範圍搜捕期間，多名被截查市民僅因並非居於附近大廈，未經搜身便被帶走。黃大仙區議員劉珈汶表示，一名路過青年被警方兩度截查，雖然已證實他不涉案，但警方以他未成年為由強行把他帶返警署，並要求家長到警署接走，劉珈汶質疑警方做法不合理。
警方凌晨發稿，稱昨晚8時許，有暴徒衝出黃大仙蒲崗村道，用雜物堵塞馬路，令附近交通擠塞，緊急服務受阻，更有暴徒肆意用垃圾堵路，罔顧公共衛生，與抗疫工作背道而馳；警員隨後到場執法。
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