【武漢肺炎】排氣管十多年前遭切斷　粉嶺祥華邨戶主投訴房署承辦商 (18:14)

住在祥華邨的陳小姐憶述，她十多年前按「租者置其屋計劃」購入單位，房署委任的外判商為她做「執漏」工程，其間拆除單位內排氣管，只用英泥封口。陳小姐曾詢問裝修師傅，惟師傅回應她「呢條喉唔使駁，冇用㗎」，屋內又沒有異味，冲廁亦正常，她遂不了了之。她表示，將會以熱熔膠封好喉管縫隙。

議員籲房署檢驗全港屋邨喉管

北區區議員陳旭明表示，現已接獲超過120宗涉及祥華邨內的相類個案，經查看後，當中大概兩三成是自行改裝喉管，十多宗是承辦商裝修時切割喉管。他續說，居民欠缺專業知識，按個人喜好或方便改裝廁所喉管情況非常常見，呼籲房署出告示提醒市民切勿自行改裝喉管。

另一北區區議員郭㙟豐亦透露，曾收到上水天平邨住戶的類似投訴。立法會議員林卓廷指出，目前接獲的個案只是冰山一角，類似情況在本港公屋間普遍存在，屋署應作全面檢驗。

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