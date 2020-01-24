【武漢肺炎】飲食業籲政府帶頭減租　有火鍋店生意跌九成　藥房東主指口罩來貨貴嘆「好難捱」 (17:35)

新型冠狀病毒疫情擴大，經濟受重挫。香港中小企食店聯盟今日（12日）召開記者會，要求政府帶頭減租、領展增加租務寬免額，另希望政府全面封關，讓港人重拾消費信心。香港中小企食店聯盟召集人、開火鍋店的林瑞華表示，自「打邊爐家族」染病後，10多間分店均大受打擊，生意大跌九成，「每日得幾枱客」，昨日（11日）其中一間分店生意額只有4000多元。
在樂富開茶餐廳及小食店的馬銘希今日（12日）透露，最近一個月生意大跌逾五成，暫時只能裁減三分一人手，以及減少輸入食材。馬銘希表示，若情況惡化，「每月蝕40、50萬，真係諗住唔做」，又說「口罩先係最嚴峻」，他曾與其他食店東主到海外採購口罩不果，指出兩間分店約有30名員工，每月買口罩成本高達10萬元，難以負擔。
在樂富開藥房的羅永德表示，有廠商以每盒口罩300元來貨，價錢貴得驚人，「拎嚟賣都畀人鬧啦」，漂白水、消毒搓手液來貨價亦偏高，故近月藥房都「無貨賣」。他表示，生意跌逾三成，現時已「蝕住做」，每月租金達9萬元，就算減半也「好難捱」。
武漢肺炎 相關報道：
相關字詞﹕武漢肺炎 新型冠狀病毒COVID-19 武漢肺炎確診個案 武漢肺炎香港 武漢肺炎疫情 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒感染 武漢封城 新型冠狀病毒肺炎 武漢 領展 飲食業 編輯推介