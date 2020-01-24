【武漢肺炎】飲食業籲政府帶頭減租　有火鍋店生意跌九成　藥房東主指口罩來貨貴嘆「好難捱」 (17:35)

在樂富開茶餐廳及小食店的馬銘希今日（12日）透露，最近一個月生意大跌逾五成，暫時只能裁減三分一人手，以及減少輸入食材。馬銘希表示，若情況惡化，「每月蝕40、50萬，真係諗住唔做」，又說「口罩先係最嚴峻」，他曾與其他食店東主到海外採購口罩不果，指出兩間分店約有30名員工，每月買口罩成本高達10萬元，難以負擔。

在樂富開藥房的羅永德表示，有廠商以每盒口罩300元來貨，價錢貴得驚人，「拎嚟賣都畀人鬧啦」，漂白水、消毒搓手液來貨價亦偏高，故近月藥房都「無貨賣」。他表示，生意跌逾三成，現時已「蝕住做」，每月租金達9萬元，就算減半也「好難捱」。

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