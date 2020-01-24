【武漢肺炎】美國停收轉寄中港澳郵件　寄中港「國際優先快遞」不保證準時送達 (16:45)

美國郵政署周二通知其他國家的郵政機構，由於大部分為其提供運送服務的航空公司暫停飛往中港澳的航班，派送信件、包裹及快遞到這三地「遇到極大困難」，因此不再接受由其他國家透過美國郵政署轉寄往中港澳的郵件，直至有足夠的運輸能力為止。同時，美國郵政署亦不再保證快件能準時送達。

新加坡郵政亦通知各國郵政局，新加坡停止接受寄往中國的郵件、包裹及快遞郵件。中國郵政透過萬國郵政聯盟表示，正對郵局、郵件處理中心和車輛消毒，確保新型冠狀病毒不會經郵件傳播，又強調病毒不會在物件上生存太久，因此收取寄自中國的郵件是安全的。中國郵政稱，目前寄到中國的郵件會以「非面對面」方式派送，但透過中國轉寄往朝鮮、哈薩克、吉爾吉斯、蒙古、塔吉克、土庫曼、烏茲別克及越南的郵件會受影響。

（紐約時報/美國郵政署）

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