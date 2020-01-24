銀髮族遊行追究CSI口罩去向　七旬市民：政府施政惡劣「離譜」 (15:30)

遊行參加者、現年71歲的周先生表示，他由內地來港58年，從未見過政府施政如此惡劣「離譜」，「口罩咁少嘢都做唔好」。他質疑，民間團體如香港眾志也可以從外地採購10萬口罩供應港人，為何政府做不到。

同樣是71歲、居於元朗的陳婆婆亦有參與遊行。她稱以前是車衣女工，由於一直未能搶購口罩，遂用餐巾毛巾自製可重用口罩，「夜晚黑洗，朝早用」；又說市面藥房將口罩抬價令她難以負擔，批評政府沒有做好價格管制。有途人見狀送陳婆婆外科口罩，她欣然接受，並馬上拆除包裝更換。

年僅14歲的中二生曾同學表示，其母是醫護人員，曾經治理一名婆婆，因「搶口罩跑得唔夠快」跌倒並遭途人踩斷肋骨。他對事件感心痛，亦同情長者遭遇，於是參與遊行。

武漢肺炎 相關報道：

10港人湖北確診 港府稱盡力協助確保適當治療

本港家居檢疫者大廈遍佈9區（附名單）

美國航空停飛來往中港航班至4月下旬

醫護自保自備N95 憂染病礙索償 防護裝備剩1月存量 醫局文職限日用1口罩