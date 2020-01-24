【武漢肺炎】政黨團體悼李文亮遊行至中聯辦　郭家麒：中國打壓言論自由害死人民 (14:21)

公民黨、社民連、支聯會等多個團體，今日（12日）發起從西區警署遊行至中聯辦，悼念有新型冠狀病毒「吹哨者」之稱的武漢醫生李文亮。公民黨立法會議員郭家麒表示，李文亮披露病情被指「造謠」，可見中國政府因打壓言論自由害死人民。他亦不滿特首林鄭月娥遲遲未有全面封關，錯過防疫最佳時機。
今天是李文亮的「頭七」，約20名不同團體的成員手持輓聯、標語遊行至中聯辦，高呼「我要言論自由」。到埗後，眾人獻花及默哀一分鐘，數次吹響哨子悼念李文亮。
郭家麒表示，李文亮在去年12月30日在群組通知同事，醫院出現疑似SARS患者，卻被公安指「造謠」，終在2月6日因染上新型冠狀病毒離世。郭家麒指出，疫情發展至今逾千人死亡，可見中國打壓異見人士和言論自由，終害死自己的人民。
郭家麒續說，特首林鄭月娥是香港疫情「罪魁禍首」，不肯全面封關，未有認真抽查強制檢疫人士，錯過最佳防疫時機。他表示，瑪嘉烈醫院已收滿新型冠狀病毒病人，其他醫院無獨立傳染病中心，減少醫護裝備，如同讓醫護受死，斥政府可恥，應為醫護增添足夠裝備，並增加口罩供應。
武漢肺炎 相關報道：
染疫武漢醫生李文亮病逝 疫情吹哨人生前「傳謠」被訓誡 (2月6日）
相關字詞﹕武漢肺炎 新型冠狀病毒COVID-19 武漢肺炎確診個案 武漢肺炎香港 武漢肺炎疫情 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒感染 武漢封城 新型冠狀病毒肺炎 武漢 李文亮 編輯推介 編輯推介