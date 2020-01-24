【武漢肺炎】政黨團體悼李文亮遊行至中聯辦　郭家麒：中國打壓言論自由害死人民 (14:21)

今天是李文亮的「頭七」，約20名不同團體的成員手持輓聯、標語遊行至中聯辦，高呼「我要言論自由」。到埗後，眾人獻花及默哀一分鐘，數次吹響哨子悼念李文亮。

郭家麒表示，李文亮在去年12月30日在群組通知同事，醫院出現疑似SARS患者，卻被公安指「造謠」，終在2月6日因染上新型冠狀病毒離世。郭家麒指出，疫情發展至今逾千人死亡，可見中國打壓異見人士和言論自由，終害死自己的人民。

郭家麒續說，特首林鄭月娥是香港疫情「罪魁禍首」，不肯全面封關，未有認真抽查強制檢疫人士，錯過最佳防疫時機。他表示，瑪嘉烈醫院已收滿新型冠狀病毒病人，其他醫院無獨立傳染病中心，減少醫護裝備，如同讓醫護受死，斥政府可恥，應為醫護增添足夠裝備，並增加口罩供應。

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