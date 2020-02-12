油尖旺區議員：民居夾雜賓館增交叉感染風險　唐樓劏房水管胡亂駁恐播毒 (14:46)

針對水管情況，油麻地南區議員胡穗珊指出，區內劏房漏水問題嚴重，不少業主將水管「亂咁駁」，「好多條渠『隊落』同一個集水位，接駁位係潛在播毒位」，調查中逾兩成水管有滲漏問題，逾四成生鏽致爆裂」，室內亦有臭味問題。她建議屋宇署勒令所有違規單位盡快糾正水管問題，重罰漠視指令的業主。

尖沙嘴中區議員賀卓軒稱，調查中超過兩成大廈夾雜民居與賓館。他曾假扮內地人致電37間賓館，截至昨日（11日）其中7間仍對內地客無任歡迎，沒有過問出發地、有否病徵等。

賀卓軒認為，民居及賓館混雜令交叉感染風險提高，呼籲民居大廈內的賓館即時暫停營業，政府亦應公布由2月8日起來港接受強制檢疫隔離的非本地人居住地。

社區前進亦指出，區內唐樓及劏房的衞生環境惡劣，調查中逾七成大廈垃圾桶無掩蓋，用過的口罩隨地可見，呼籲各棟大廈設置有蓋垃圾桶及加強清潔。

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