港聞

【武漢肺炎】本港家居檢疫者大廈遍佈9區（附名單） (11:56)

為控制新型冠狀病毒疫情，本港14天內到過內地的入境者須接受強制檢疫。據衛生署衛生防護中心提供的正接受強制家居檢疫者居住大廈名單，相關大廈遍佈全港9個地區，檢疫最後日期由今日（12日）至下周六（22日）不等。

深水埗區

・汝洲街259號彩蘭樓

・福華街206號榮安大廈

屯門區

・蝴蝶邨蝶翎樓

觀塘區

・廣田邨廣靖樓

・平田邨平誠樓

北區

・莆上村15號

・牽晴間11座

沙田區

・銀禧花園5座

・大圍名城2期5座

・沙田中心廣寧大廈

・穗禾苑H座

元朗區

・嘉湖山莊賞湖居5座

・蝶翠峰3座

黃大仙區

・鳳德村碧鳳樓

葵青區

・葵涌大廈A座

・灝景灣1座

中西區

・山道71-77號海光大廈

本港昨（11日）新增7宗個案，衛生防護中心資料顯示，相關患者曾在出現病徵期間逗留過葵青區長康邨康美樓、東區藍灣半島第三座、南區利東邨東平樓、西貢區寶林邨寶仁樓、南區田灣邨田澤樓、屯門良田村。詳情：過去14天內確診感染者在出現病徵期間逗留過的大廈名單

武漢肺炎 相關報道：

美國航空停飛來往中港航班至4月下旬

醫護自保自備N95 憂染病礙索償 防護裝備剩1月存量 醫局文職限日用1口罩

相關字詞﹕武漢肺炎 新型冠狀病毒COVID-19 武漢肺炎確診個案 武漢肺炎香港 武漢肺炎疫情 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒感染 武漢封城 新型冠狀病毒肺炎 武漢 編輯推介

上 / 下一篇新聞