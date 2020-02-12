【武漢肺炎】本港家居檢疫者大廈遍佈9區（附名單） (11:56)

為控制新型冠狀病毒疫情，本港14天內到過內地的入境者須接受強制檢疫。據衛生署衛生防護中心提供的正接受強制家居檢疫者居住大廈名單，相關大廈遍佈全港9個地區，檢疫最後日期由今日（12日）至下周六（22日）不等。
深水埗區
・汝洲街259號彩蘭樓
・福華街206號榮安大廈
屯門區
・蝴蝶邨蝶翎樓
觀塘區
・廣田邨廣靖樓
・平田邨平誠樓
北區
・莆上村15號
・牽晴間11座
沙田區
・銀禧花園5座
・大圍名城2期5座
・沙田中心廣寧大廈
・穗禾苑H座
元朗區
・嘉湖山莊賞湖居5座
・蝶翠峰3座
黃大仙區
・鳳德村碧鳳樓
葵青區
・葵涌大廈A座
・灝景灣1座
中西區
・山道71-77號海光大廈
本港昨（11日）新增7宗個案，衛生防護中心資料顯示，相關患者曾在出現病徵期間逗留過葵青區長康邨康美樓、東區藍灣半島第三座、南區利東邨東平樓、西貢區寶林邨寶仁樓、南區田灣邨田澤樓、屯門良田村。詳情：過去14天內確診感染者在出現病徵期間逗留過的大廈名單。
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