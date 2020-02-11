【武漢肺炎】改裝排氣管或手工差致病毒入屋　謝偉銓：可用玻璃膠等封口 (21:45)

青衣長康邨康美樓有住戶確診新型冠狀病毒的單位，排氣管曾被人自行改動，建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓及建築測量師黃世寧今午（11日）到場觀察。黃世寧表示，擅改渠管屬常見但不理想，「好多時裝修工人可能手工（欠佳），開個孔大過條喉管，用膠水黐，乾咗都係有縫隙，病毒有機會由縫隙擠入屋」。
謝偉銓強調，康美樓本身的渠管設計無大礙，估計個別住戶擅自改動排氣管，而改動者「手工可能做得唔好」，導致病毒從糞渠經有漏孔的排氣管傳入室內。
謝偉銓建議，各住戶應自行檢查排氣管有否漏孔漏氣，若排氣管漏氣，住戶會聞到異味。他續說，當發現渠管漏氣時，住戶可用玻璃膠、保鮮紙及膠紙等將其封口。大廈方面亦應定期派員往天台，將1比99漂白水注入排氣管頂端作消毒。
他又認為房署應派員巡查，檢驗有沒有住戶作不合規格的渠管改動，政府亦應出版指引及圖示，予住戶了解渠管的應有設計。
黃世寧表示，個別戶主按個人喜好更改渠管設計算是常見，相關工程毋須「入則」或聘請專業人士處理，只用膠水接駁相關喉管，惟裝修工人或手工欠佳，病毒有可能進入屋內。
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