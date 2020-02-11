【武漢肺炎】政府：關注港學生返台有困難　教育局設熱線協助 (21:13)

港府發言人表示，特區政府及在台北的香港經濟貿易文化辦事處昨日（10日）已聯絡航空公司，要求盡力協助希望返台繼續學業的香港學生。據了解，航空公司已盡量照顧香港學生的需求。

發言人指出，教育局設立熱線（電話：2891 0088，選擇語言後按1及7）協助受影響的港生，熱線服務時間為周一至五上午8時半至下午1時，以及下午2時至6時。學生亦可透過電郵（edbinfo@edb.gov.hk）聯絡教育局。

香港經濟貿易文化辦事處與部分在台的港生、當地港澳學生團體及為港澳學生提供服務的非政府組織聯絡，設立24小時熱線（+886 963 660 632），積極為已抵台並正進行檢疫的學生提供協助。

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