【武漢肺炎】護士協會開緊急大會商討接力罷工　有團體場外抗議 (20:30)

約30名「醫護罷工苦主大聯盟」的成員在護協會員大會會場樓下抗議，手持橫額高叫「良心何在，追究到底」、「支持警察」的口號。有途經的市民一度在對面馬路與大聯盟成員對罵，其間有人衝向對面馬路，另有人高呼「打人」、「做咩打人」等。

在浸會醫院任職護士的張小姐表示，未知大會的討論議程，但支持醫管局員工陣線上周的罷工行動，惟她認為私家醫護的號召力有限，未必能發起有效的罷工行動。她指出，浸會醫院目前限制護士每日最多用3個外科口罩，N95等口罩則只可留待抽痰等特別情況才可使用，形容情況較公立醫院理想。

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