【武漢肺炎】護協籲會員按醫管局指引領足夠合格裝備　否則致電舉報 (22:34)

【22:34】香港護士協會（護協）今（11日）舉行緊急會員大會後，宣布周四（13日）發起「保護你」的行動，呼籲會員按醫管局指引領取足夠的合格裝備，否則致電協會熱線舉報。護協主席、衛生服務界立法會議員李國麟要求醫管局立即與協會開會，交代相關裝備的數量、到貨日期和採購方式等。
「保護你」行動呼籲護協會員留意工作的醫院有否按醫管局「感染控制指引」，向病人和護士派發合適裝備，包括病人每日最少有兩個外科口罩、牀尾放置最少一樽酒精搓手液；在普通病房工作的護士最少有4個外科口罩和4套合規格的PPE保護衣；隔離病房工作的護士則最少有兩個外科口罩、完成一次護理程序可更換一次PPE、合面形的N95口罩、眼罩和手套等。假如會員發現裝備未合乎指引要求，便致電護協熱線作投訴，由護協直接向當局反映。
【20:30】醫管局員工陣線上周發起一連五日罷工行動，要求政府全面封關，另一工會香港護士協會今（11日）於尖沙嘴美麗華酒店舉行緊急會員大會，商討是否發起下一波工業行動。由香港政研會成立的「醫護罷工苦主大聯盟」同時在會場外抗議，其間一度與在場市民口角和發生碰撞，需在場警員調停。
約30名「醫護罷工苦主大聯盟」的成員在護協會員大會會場樓下抗議，手持橫額高叫「良心何在，追究到底」、「支持警察」的口號。有途經的市民一度在對面馬路與大聯盟成員對罵，其間有人衝向對面馬路，另有人高呼「打人」、「做咩打人」等。
在浸會醫院任職護士的張小姐表示，未知大會的討論議程，但支持醫管局員工陣線上周的罷工行動，惟她認為私家醫護的號召力有限，未必能發起有效的罷工行動。她指出，浸會醫院目前限制護士每日最多用3個外科口罩，N95等口罩則只可留待抽痰等特別情況才可使用，形容情況較公立醫院理想。
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