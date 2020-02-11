【武漢肺炎】房署將要求戶主還原排氣管　5名康美樓居民檢驗呈陰性 (18:00)

青衣長康邨康美樓有1人確診的307單位，住戶曾自行改動排氣管，房屋署助理署長（屋邨管理）陸慶全今（11日）表示，排氣管的作用是將坐廁的氣排出，涉事單位曾裝修更換坐廁，拆卸排氣管，相關斷口雖有密封，但因不夠密而出現漏氣。陸慶全稱有關改裝屬違反《建築物條例》，會要求相關住戶還原排氣管。被問及會否檢查其他公屋的排氣管，陸稱若住戶沒有改裝過，污水系統是安全的，若住戶有疑問可向屋邨辦事處查詢。
政府在facebook專頁「添馬台」（Tamar Talk）公布，專家正在詳細調查康美樓有一個07單位住戶受感染一事，完成後會盡快向公眾交代。專頁並刊出康美樓兩名確診者所住07單位內的排氣管，稱調查發現單位307的廁所排氣管曾被改裝，及未有妥善密封，有可能導致病毒經管道空隙進入該單位。
陸慶全呼籲，若公屋住戶欲改建單位內喉管，應先向相關屋邨辦事處查詢，職員會作出指示。
衛生防護中心總監黃加慶表示，長康邨康美樓各層07單位住戶，以及有人確診的兩個樓層，共有34個住戶已接受問卷調查，其中5名居民有病徵，被送院隔離治療，全部人的呼吸道樣本對新型冠狀病毒呈陰性。黃加慶亦稱，今日聯絡了康美樓全部受影響住戶，相信所有人今日內會送入檢疫中心。
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