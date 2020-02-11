民研：58%受訪者予林鄭月娥0分　陳肇始民望跌幅局長中最多 (17:40)

研究所主席鍾庭耀表示，有說疫情是政府提升民望機會，但由反修例風波的「政情」到現時的「疫情」，都見不到有官員民望上升。出席記者會的元朗區議員張秀賢分析，多名專家都說要「全面封關」，陳肇始對封關的立場卻「有違專業」，認為陳肇始和張建宗的低民望與抗疫表現、輕視疫情發展有關。

香港民研在上周一（3日）至上周四（6日）期間，以電話隨機訪問了1001名18歲或以上香港市民。反對林鄭月娥出任特首的受訪者有81%，遠遠多於支持她任特首的13%，她的民望淨值為負68%。

三名司長民望淨值均為負數，其中政務司長張建宗民望淨值為負47個百分點，較上次調查跌6個百分點，評分為22.9分，兩者均為他上任以來新低。

13名局長中，商務及經濟發展局長邱騰華、財經事務及庫務局長劉怡翔民望淨值亦見新低，前者為負18個百分點，後者為負9個百分點。