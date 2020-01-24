【武漢肺炎】理大研全自動快速多重診斷系統　1小時內檢測30至40種病原體 (16:17)

系統由全自動快速檢測儀和多重微流檢測元件組成，可用於即時基因檢測（POCT)，從核酸提取、擴增、檢測到分析程序均為自動，整個測試過程毋須人手操作，系統的採用技術正申請專利。

理大創新及科技發展總監和應用生物及化學科技學系客座教授劉樂庭稱，現時坊間可同時測試約20多種病原，系統則可測40種，更可擴展至80種病原體。他又說，系統使用微流體技術及生產工程技術，令成本大幅下降，現時坊間基因測試價格均要上千元，預期系統可以約200至300元的低成本價進行測試。

他稱，作為香港的研發團隊責無旁貸，期望系統可服務港人，希望系統於醫院或診所供醫護使用，如資金到位，相信系統於半年後可於本港投入服務。系統現時主要檢測呼吸道疾病病原，其後可擴展至檢測癌症。

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