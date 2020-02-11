【武漢肺炎】泊橫濱「鑽石公主號」港人求助　盼政府包機返港隔離 (15:23)

停泊在日本橫濱港的郵輪「鑽石公主號」，昨（10日）再確診最少65人感染新型冠狀病毒肺炎，目前仍有港人在船上隔離。有求助港人今（11日）稱曾兩日沒服用血壓藥，隨着確診個案不斷增加，希望港府可派包機接載他們回港隔離。
仍在船上接受隔離的港人苗太透過電話表示，郵輪每天為乘客派探熱針、口罩、手套和水，要求他們隔數小時探熱一次，如體溫超過攝氏37度便要通知。由於船員不能進入乘客房間，乘客會用郵輪派發的除菌濕紙巾清潔廁所，及自行更換牀單。郵輪同時讓乘客分批到甲板呼吸新鮮空氣，但須戴上口罩和手套，及保持兩米距離。
苗太形容，目前日常生活未有太大不便，惟藥物安排較遲，曾兩日沒服用血壓藥，同時擔心有未發病的船員仍繼續服務乘客，增加感染風險，希望港府能包機撤離香港的乘客。
有家人在該郵輪的港人韋女士稱，6名親人仍在船上，擔心如確診個案繼續增多，家人的14天隔離期或會不斷延長。
黃碧雲：接18港人求助
民主黨立法會議員黃碧雲表示，目前收到涉18名港人的求助個案，當中有人因未能適時收到血壓藥物、抗排斥藥物等，昨日一度出現腳腫和血壓急升問題。她說，若日本當局未能為所有乘客進行檢疫測試，港府應派包機接載船上港人回港接受隔離。
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