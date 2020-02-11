【武漢肺炎】組織：劏房渠管接駁亂無U形聚水器　居民憂播毒 (15:52)

大聯盟義工、本身為修渠師傅的陳先生指出，近半劏房廁所設直渠，沒有U形聚水器，無法發揮隔氣作用，「倒幾多漂白水都無用」。他稱，見過「一劏八」單位，業主把一條污水渠改裝，讓4個單位共用，「A房洗澡，污水倒流到B、C、D房」，容易傳播病毒。

大聯盟在1月29日至2月6日以電話訪問107名葵青區劏房或天台屋住戶，60%住戶表示擔心劏房的居住環境致容易感染病毒。另外，85%受訪者稱只有14日口罩存量。

75歲彭女士和丈夫居於劏房，丈夫患癌症及心臟病，每月至少去醫院覆診3次。她說，家中僅餘數個口罩，為把存貨留給丈夫，她戴口罩時會用一塊紗巾夾在外科口罩內，藉以重用口罩3日。她認為，政府沒有關顧基層的需要，「想畀（特首）林鄭月娥負分」。

大聯盟成員丘梓蕙建議，政府向基層派口罩，以及訂立住屋標準，規管劏房渠管接駁，「勿令劏房成為第二個淘大花園」。

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