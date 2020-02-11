【武漢肺炎】衛理中學教會一職員確診　校園關閉一周清潔消毒 (17:27)

循道衛理聯合教會回覆本報查詢稱，該名員工在教會負責牧養工作，他上一次出席崇拜是本月2日，當時有140人出席，全部工作人員及絕大部分出席崇拜的人均有佩戴口罩，教會暫未有人需要隔離或接受檢疫。

循道衛理聯合教會又稱，原則上維持屬下堂會的崇拜，同時會提供網上直播；會暫停兒童、少年、長者等聚會和活動。

【14:37】新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，小西灣衛理中學今日（11日）確認學校所屬的循道衛理聯合教會禧恩堂一名職員，初步確診新型冠狀病毒，正待覆檢結果。

衛理中學校長藍正思稱，據了解，該教會職員上周三（5日）曾返校園。他說，教會在校園有獨立辦公地方，不是與一般學校職員在同一地方共事，加上學校正停課，僅少數教師回校當值，沒有與該名教會職員接觸，認為現時不用太擔心。

藍正思表示，校方已就事件通報衛生防護中心，中心沒要求關閉校園，也沒要求進行特別消毒工作，相信校園不是特別高危，但校方會採取措施令師生安心，今日起至周五（14日）會進行全面清潔消毒，其間非必要人員不能進入校園。學校亦會暫時關閉至下周二（18日），師生不應回校，校務處亦會暫停辦公。

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