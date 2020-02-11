【武漢肺炎】康美樓設封鎖線　有住戶子女批撤離太急沒體諒長者 (16:34)

【16:34】居於長康邨另一棟大廈康祥樓的張先生表示，去年10月新屋入伙，看見廁所內排氣管（橫向管）較佔位，曾打算改裝，讓排氣管貼近牆，以騰出空間放置雜物，惟他諮詢水電工程公司被要價約1萬元，他覺得太貴不值得，遂打消念頭。

另外，本報曾致電長康邨街市一間水電工程公司查詢，該公司稱「因為疫情，𠵱家唔做改水喉」，但拒絕進一步透露相關資料。

【15:17】有07單位住户表示，現時仍然逗留單位內未獲撤離，但稱房委會已派員到單位消毒，又引述職員指出「兩三小時內會安排撤離」。

【14:19】中午近12時半，警方在康美樓一帶拉起封鎖線，不准所有人進入包括傳媒，另出動防暴警戒備。

其中一個07單位住户梁先生育有兩名子女，並與須以輪椅代步的七旬母同住。他稱，昨晚收到消息後「半個鐘內執晒嘢走，唔夠膽叫小朋友瞓覺」。惟直至今早，梁先生仍未收到撤離指示，又稱單位外無人員監察，「今朝出門口可以周圍去，去返工都仲得」，批評政府安排存有漏洞，「你點知我有無事？周圍放我出去？」

另一07單位的住户是一名八旬翁，他本身獨居，其子女今早前往單位，打算陪同父親撤離，其子陳先生稱已收拾好行裝，向公司告假，準備陪同老父入營隔離。陳先生說，政府撤離安排太急，「人哋瞓緊覺，半夜三更點走」，他質疑政府一早知悉疫情，「1月30日已經第一單確診，昨日早上又有人嚟洗地，一定一早知」。

其女兒陳小姐質疑，老父行動不便，須長期服藥，「點去隔離營？」她說，老人家很抗拒離開，「隔離營係咩環境我又唔知」，批評政府安排太突然，亦無體諒獨居長者。

武漢肺炎 相關報道：

未撤離康美樓住戶執行李待安排 居民嘆難買漂白水清潔

康美樓住戶入檢疫中心感擔心 有住戶因入睡未撤離

康美樓住戶：倘證無感染或暫搬離