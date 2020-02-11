【或變疫廈】長康邨恐透過排氣管播毒 百居民急疏散 (00:29)

長康邨康美樓其中一名75歲男住戶，是1月30日確診的本港第12宗個案，屬首宗「可能本地個案」。該男子於1月22日出現咳嗽及呼吸困難，1月24日到瑪嘉烈醫院求診並入院治療，在14日潛伏期內，曾前往順德和澳門，但就診初期涉嫌隱瞞曾訪廣東順德的旅遊史，最終在內科病房留醫7天，至1月30日被發現確診後才如實上報。衛生防護中心曾表示，該男住戶的活動範圍主要是在青衣長康邨家中或到附近街市買菜，其間曾與親友吃過兩餐團年飯，但其親友未曾到過湖北省。

康美樓屬Y2型公屋設計，於1986年建成。

2003年3月底，大批淘大花園居民感染SARS，成為當年疫潮中最嚴重「疫廈」，共有329人感染，42人死亡。事後發現是與U型渠設計有關，懷疑有患者糞便中的病毒，經污水渠傳染到其他住戶。

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