【武漢肺炎】醫管局調整非緊急服務　集中應對疫情 (22:47)

醫管局中央指揮委員會召開會議檢視疫情最新情況，決定調整公立醫院服務。醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯說，對抗新型冠狀病毒疫情在未來數星期將進入關鍵時刻，調整服務可減少醫院內的人流，減低交叉感染風險；另一方面亦可讓醫護人員集中精神，處理疫情及加強執行感染控制措施。

他說，公立醫院專科門診會逐步減少服務量，例如耳鼻喉科會集中診治術後覆診及需定期監察的癌症病人。專科門診會聯絡其他病情穩定及病況輕微的病人，另行安排覆診日期，及為病人覆配藥物。

手術服務方面，緊急手術服務維持正常，預約手術除了癌症治療等必要手術外，其餘將會全部延期。非緊急及例行的臨牀檢查，例如內窺鏡、胃鏡等亦會安排延期。

醫管局亦與數間私家醫院開展公私營協作計劃的協商，分流部分公立醫院病人到私家醫院接受診治，病人只需繳付公立醫院費用，現已就初生嬰兒黃疸治療達成初步合作協議。

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