【武漢肺炎】46人拒登世界夢號　事主：永安拒退款或改非郵輪行程 (18:02)

代表32名親友的李小姐表示，原定2月2日上船往台灣基隆，因疫情擴大，1月28日致電永安要求更改行程，但對方後來只准改期或改為參與其他郵輪旅程。「世界夢號」郵輪所屬公司星夢郵輪則說該次為永安包團行程，只能聯絡永安退款。

同行的林先生指摘永安不負責任，親友不想在郵輪染病，把病毒帶入社區，對郵輪旅程已失信心，希望永安履行社會責任，退款予受影響團友。

另一事主、代表14名親友的曾小姐稱，曾在1月底兩度到門市要求永安退款，但門市經理只說「無大陸人上船，大家放心」，又稱不上船當自動放棄旅程，令她不滿。曾小姐另向消委會、旅遊業議會投訴，但對方要求她先聯絡永安，未能干預相關退款安排。

民主黨黃大仙區議員莫嘉嫻表示，星夢郵輪在1月30日通告指出，因應取消2月9日至3月22日在香港出航的航次，向旅客提供免費取消行程，且退還已支付費用，要求旅客聯絡報名的旅行社，故莫嘉嫻相信星夢郵輪願意退款。惟永安的態度「愛理不理」，只准行程改期，未有顧及旅客擔憂可能在郵輪染病，希望永安能交代清晰的指示，將正式向永安投訴相關事宜。永安暫未回應事件。

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