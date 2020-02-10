【武漢肺炎】張竹君：新增兩宗確診感染　累計38宗 (17:15)

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午（10日）於記者會表示，本港今日新增兩宗確診感染新型冠狀病毒個案。
第37宗：
．為家族打邊爐個案、24歲男子的55歲阿姨，她曾出席1月26日的家庭聚會，1月30日發燒、咳嗽及流鼻水，曾向私家醫生求診
．當24歲男子確診後，衛生署已安排該女子入住威爾斯親王醫院，今日確診感染
．另家族打邊爐個案中，亦有一名親戚對新型冠狀病毒初步呈陽性反應
第38宗：
．69歲男子，患有慢性病，為香港居民，與岳母及太太同住在西灣河西灣河街長興大樓
．1月30日出現咳嗽病徵，沒有發燒等其他病徵
．他上周五（7日）曾向私家醫生求診，昨日（9日）出現氣促，入住東區醫院並確診感染
．其病情較差，需要插喉，而他14日內並無外遊紀錄
．其同住的岳母及太太同樣入住東區醫院，對新型冠狀病毒初步呈陽性反應
醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，37名確診病人仍須留院，分別於6間公立醫院留醫，4人危殆，須入住深切治療部及插喉；1人嚴重，須接受高濃度氧氣治療；32人穩定。她又說，醫管局在過去24小時，共接獲42宗符合呈報準則的懷疑個案，目前共有95名病人仍需接受隔離治療。
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