【武漢肺炎】9人違強制檢疫令外出　2人未尋回警將發通緝令 (17:53)

【17:53】食物及衛生局副秘書長（食物）鄭鍾偉表示，未能聯絡的人當中，部分是正在睡覺，但稍後已成功聯絡，另有一至兩名稱外出購買食物及必需品，他們已被警告在強制檢疫期間不應離開住所。

食物及衛生局長陳肇始說，當發現接受強制檢疫的人首次「偷走」，會給予提醒及警告；發生第二次會要求他們戴上手環，加強追蹤他們的位置；第三次則會把他們送到檢疫營（即隔離營）。

被問及會否參考內地城市的封閉小區措施，陳肇始稱，若市民留在家中不外出已是封閉方法，可以減低傳播。

【16:53】陳肇始稱，強制檢疫令實施至今已有1193人參與，當中有1066名香港人，以及127名非香港居民。有1138人在住所隔離，35人住在酒店，20人住在指定的檢疫營。她指出，發現有9名未有24小時留在處所內，警方已聯絡到其中7人，餘下兩人警方會發出通緝令。陳肇始後來補充，上述9名沒有遵守強制檢疫令的全是本地人。

陳肇始又說，衛生署已向516名接受檢疫的人作實時地點分享監察；以電話聯絡679名接受檢疫的人，並作448次視像通話。衛生署及民政事務總署熱線亦接收了278個查詢電話。另外，警方已作167突擊檢查。

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