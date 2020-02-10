【武漢肺炎】政府接逾1000宗湖北省港人求助 (16:10)

發言人指出，特區政府透過駐武漢經濟貿易辦事處（駐武漢辦）一直與在湖北省的港人保持緊密聯繫，了解一些港人可能有藥物或醫療的需要。駐武漢辦與衛生署已協調，聯絡有需要的港人了解他們在香港的就診情況，以便從醫管局或透過他們在港的親友從私人執業醫生取得所需藥物，然後盡快把藥物送往武漢及分發予他們。第一批藥物昨日（9日）送抵駐武漢辦，已分發予有需要的港人，其他藥物亦會盡快分批運送往武漢。

發言人表示，在考慮是否安排在湖北省的港人回港事宜上，局方會審慎全面評估有關的公共衛生風險和實際可行性，特別是如何確保他們在回港途中不會互相感染，以及回港後的檢疫安排，包括有足夠容量的合適檢疫地點。

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