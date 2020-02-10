【武漢肺炎】有公司免費派口罩　七旬婆婆：家中剩3口罩，洗後重用 (16:38)

環球全域電訊有限公司下午1時許，在旺角砵蘭街派發1萬個口罩，每人可領10個口罩。

70歲王姐是外判清潔工，剛剛下班便來排隊。她指出，掃街和倒垃圾時會揚起灰塵，令她經常打噴嚏，每日用至少兩個口罩，但公司每日只派發一個，所以要排隊。

坐輪椅的吳先生說，有善長派口罩是好事，但他行動不便，剛才險些被有人推撞，幸好兒子為他帶路。他表示，由於家中缺口罩，早前乘巴士時被司機要求下車，認為政府應向坐輪椅的人提供口罩。

另邊廂，銀河工程集團下午在大角嘴必發道向每人派發5個口罩。負責人丁先生說，2000個籌號在45分鐘內派完。

70歲劉婆婆戴着兩個口罩，即以一個布製口罩包裹一個活性碳黑色口罩。她指出，兩個口罩已重用近1個月，「兩個包住好似衛生啲」。她會以肥皂清洗活性碳口罩，再晾在窗邊吹乾，布製口罩則放入密實袋保存。被問到洗口罩會否影響功能，她說「都知道咁樣唔好，但都冇符」，因為家中只剩3個口罩，她希望更多有心人向長者派口罩。

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