【武漢肺炎】打邊爐家族有確診者灣仔居住　有大廈住客稱擔心 (16:45)

家族中最先確診24歲男子居住於灣仔鴻福大廈，大廈內有保安駐守，未見有特別清潔或防疫措施。大廈旁邊咖啡店職員樂先生表示，今早得悉大廈有人確診，後來有外判清潔工早上約10時在大廈外洗地。

有3個確診個案的銅鑼灣禮智大廈有旅館、護老院等設施，其中兩間旅館張貼告示，表示今日起休息至周五（14日）；護老院照常營業，但張貼告示謝絕探訪，有職員表示不感到擔心，同時稱「唔會畀啲老人家走出嚟」。

居於禮智大廈3年的外籍女住客Molly稱，不知道大廈有人確診，得悉消息後感擔心，會更注重個人衛生。大廈旁邊的家具店員工亦稱，有清潔工今早特地在大廈外清洗。

另一幢有兩人確診的灣仔中匯大廈，大廈指示牌顯示單位多是寫字樓，有清潔工不時在大堂清潔。在該大廈工作、從事室內設計的麥先生說，今早收到公司通知大廈內有人確診，雖然擔心但仍須繼續工作，唯有更加注重個人衛生。

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