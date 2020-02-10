【武漢肺炎】大快活大家樂吉野家美心MX今起停售火鍋 (20:30)

【20:30】美心發言人表示，美心MX已於今日（10日）停售所有火鍋產品。

【18:29】香港吉野家回覆本報查詢表示，為減低疫症傳播的風險，吉野家即日起所有分店將暫停供應火鍋，並將陸續於個別分店安裝空氣淨化器。此外，分店已實施多項防疫措施，全線員工必須佩戴口罩，每日測量體溫，員工外遊亦需申報；並加強店面及廚房的清潔，保障客人和員工的健康。

【15:07】大家樂快餐回覆本報查詢表示，鑑於新型冠狀病毒疫情持續蔓延，為減低傳播風險及保障員工與顧客安全，大家樂快餐即日起暫停供應火鍋套餐，分店內亦已實行多項防疫措施，包括加強員工個人衛生，以及嚴格執行清潔消毒指引。

【14:20】大快活表示，為減少病毒傳播風險，今日起停止火鍋供應，而所有分店均有提供酒精消毒液予市民使用。

大快活指出，已全面加強防疫措施，包括員工當值前必須接受體溫檢查，並要求全體員工佩戴口罩。

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