【武漢肺炎】知多啲：打邊爐飛沫懸浮較久　蓋廁板沖廁防氣霧 (11:06)

打邊爐增飛沫接觸傳播風險

曾祈殷稱，打邊爐期間熱鍋不停滾水，令氣流在該空間滾動得較快，而病者咳出來的飛沫在溫度上升、乾燥環境下，其水分容易蒸發走，形成又輕又小的飛沫，懸浮在空氣中較長久及飄得更遠，加上打邊爐時間較長，例如一、兩小時圍着一張枱聊天，不能抹殺飛沫、接觸傳播途徑。由於環境屬密閉空間，有機會令多人在特定空間中交叉傳染。

沖廁宜蓋廁板

曾祈殷指出，沖廁會產生氣霧，因為沖廁時水會滾動，激發出水點並噴射至空氣中，所以沖廁時應記緊蓋上廁板。

霧氣欠氣流 不足以傳播病毒

蒸氣熨斗、加濕器產生有否傳播風險？曾祈殷說，霧氣本身不足以導致病毒傳播，還要有滾動氣流，其強度要足以帶動空氣中的懸浮粒子或較輕身飛沫。

空氣流通減風險

下廚期間產生油煙、蒸氣，會否有風險？曾祈殷認為，廚房有抽氣扇，而且通常會開窗，空氣流通情況下風險較低。

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