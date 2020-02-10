【武漢肺炎】家居檢疫涉全港9區　沙田最多　元朗北區其次（附名單） (10:30)

新型冠狀病毒疫情襲港，14天內到過湖北省的香港居民須接受家居檢疫。根據衛生署衛生防護中心最新公布、正接受14天強制家居檢疫者居住大廈名單，遍佈全港9個地區，以沙田區最多共4幢大廈，其次是元朗區及北區，涉事者家居檢疫最後日期由今日（10日）至下周四（20日）不等。
北區
・粉嶺中心A座
・莆上村15號
・牽晴間11座
油尖旺區
・弼街69號
元朗區
・朗屏邨悅屏樓
・嘉湖山莊賞湖居5座
・蝶翠峰3座
沙田區
・富豪花園富儷閣
・銀禧花園5座
・大圍名城2期5座
・沙田中心廣寧大廈
屯門區
・新都大廈A座
・蝴蝶邨蝶翎樓
深水埗區
・汝洲街259號彩蘭樓
・福華街206號榮安大廈
觀塘區
・廣田邨廣靖樓
・平田邨平誠樓
黃大仙區
・鳳德村碧鳳樓
葵青區
・葵涌大廈A座
・灝景灣1座
此外，確診感染者過去14天內曾逗留過的大廈遍佈全港11個地區，當中以油尖旺區最多，共有5幢大廈，包括香港W酒店、恒豐中心、御金‧國峰第2座、彌敦道58號美麗都大廈，以及新港中心第2座，其次是灣仔區及九龍城區各有3幢大廈。詳情可瀏覽衛生防護中心上載的過去14天內確診感染者在出現病徵期間逗留過的大廈名單。
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