【武漢肺炎】政府允內地客住酒店作強制檢疫　酒店工會批不負責任 (20:19)

該會主席徐考澧表示，酒店本身抗疫資源不足，未能為員工提供足夠裝備，如全身保護衣等，有多間酒店更提供只得一層的劣質口罩予員工使用。此外，酒店亦未能以醫護級別的消毒規模，清潔公共空間及床單被鋪等，擔心遇到受感染之旅客會提高傳染風險，要求酒店業主及管理層提供合適的保護裝備。

徐考澧說，工會曾致電衛生署了解酒店業如何防範疫情，不過衛生署未有詳細交代如何跟進旅客的身體狀況。他表示，酒店沒有系統辨識旅客是否需要強行檢疫，無權限制旅客的活動，員工亦無接受過有關隔離旅客的訓練，認為政府依靠旅客自律檢疫不負責任，置酒店前線員工於威脅，要求政府就防控工作制訂明確指引。

對於最近有消息傳出，有酒店因受疫情影響而面臨停業，徐考澧表示未收到有關消息，但稱現時有酒店不接受即日預約，亦有酒店暫停接受預約兩星期，多間酒店的自助餐服務亦暫停。

不過，有酒店集團已出現裁員。皇悅酒店上周解僱最少100名員工，包括前台、銷售、餐飲、客房部等職員。有上周五（7日）被解僱的職員表示，其所屬的前台部門，有七成員工當日被即時解僱。

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