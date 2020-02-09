【武漢肺炎】張竹君：新型冠狀病毒肺炎病徵似流感　難阻社區蔓延 (18:30)

她舉例指出，於觀塘打邊爐的19人家庭中，有11人由1月29日起至2月7日陸續出現發燒、咳嗽及喉嚨痛等病徵，而這些病徵與流感沒有分別。她稱現時很難說是否打邊爐霧化導致感染，但當時眾人有其他緊密接觸。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，目前有28名確診病人留院治療中，其中21人在瑪嘉烈醫院留醫；3人危殆，另有一人情況嚴重。他指出，未來4星期會大幅減少非緊急醫療服務，防止交叉感染。

醫管局公布，截至今日中午12時，公立醫院向衛生署通報，過去24小時共接收29名符合呈報準則的病人，包括13男16女、年齡由4歲至93歲，並將樣本進行化驗。目前仍有50人留院接受隔離。

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