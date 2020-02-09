【武漢肺炎】彩福婚宴大埔分店澄清無員工染病　疫情影響生意暫停業 (21:30)

彩福婚宴大埔分店莊經理回覆查詢說，受疫情影響，最近生意淡薄，上周每晚平均只有約10枱食客，本月大部分酒席已被客人取消預訂，因此集團決定大埔分店明起暫停營業至本月21日，其間員工放無薪假，而集團有其他分店都打算暫停營業，但各店停業日數不一。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，疫情對飲食業影響大，酒樓很多宴會、春茗都被取消預訂，今年農曆年酒樓及酒店宴會的生意額，較去年同期跌七至八成。他說，春茗對酒樓生意重要，若這段時間酒樓賺錢，就能維持4月至6月淡季的營運。

黃家和又說，已有10多間酒樓停業或結業，影響超過500名員工，亦有10多間酒樓表示，打算停做晚市或部分分店暫停營業。他希望政府推出措施，協助中小企。

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