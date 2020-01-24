【武漢肺炎】「世界夢號」船員病毒檢測呈陰性　50旅遊巴接走逾1800乘客 (17:34)

【15:20】衛生署衛生防護中心港口衛生科總港口衛生主任梁耀康今日（9日）表示，已完成「世界夢號」郵輪1800多名船員的新型冠狀病毒測試，結果全部呈陰性反應，船員及乘客將於下午5時半下船。

九龍城民政事務專員郭偉勳指出，18區民政事務處日前設立37條24小時熱線，為船上乘客提供協助，截至今午2時，共收到約130個求助個案，包括提供藥物、物資上船及膳食問題。

「世界夢號」所屬的星夢郵輪表示，接獲衛生署通報旅客可於傍晚陸續離船，郵輪公司會安排免費巴士前往港島、九龍及新界各地，並為有需要的國際旅客提供免費酒店及協助更改機票等。此外，「世界夢號」即日起暫停營運，直至另行通知。

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