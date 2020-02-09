【武漢肺炎】曾祈殷詫異公院口罩用量剩一個月　稱醫管局應有人問責 (15:00)

對於政府稱家居檢疫者無病徵、播毒風險低，曾祈殷表示「絕不認同」，指出德國曾有確診者在毫無病徵時感染4人，批評政府今次防疫「無藍圖，見步行步」，靠檢疫者自律「令人好詫異」，呼籲政府「如果無資源及人手做隔離，要開心見誠向公眾交代」。

護士協會醞釀罷工 彭鴻昌籲為病人設想

節目亦討論醫護罷工，對於香港護士協會亦醞釀罷工，計劃下周開會商討，香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文稱樂見其事，罷工雖會有損病人權益，他認為「沒有陣痛的做法就沒有成效」，但認同要清楚考慮罷工目的及做法，例如是只按章工作、完全不上班，或是靜坐抗議。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌反駁，如今「陣痛」是病人與醫護共同承受，呼籲醫護要為病人設想，醫管局及政府再與醫護「坐低傾」。

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