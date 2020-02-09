【武漢肺炎】曾祈殷詫異公院口罩用量剩一個月　稱醫管局應有人問責 (15:00)

新型冠狀病毒疫情引發搶口罩潮，醫院管理局昨（8日）稱其口罩庫存餘一個月用量。感染及傳染病專科醫生曾祈殷出席港台節目《城市論壇》稱，對此「感極度詫異」，按他理解，醫管局應確保口罩等保護衣物庫存可足夠人員使用3個月。就局方解釋「外科口罩在1月用量是平時5個月的用量」，曾祈殷不接受說法，質疑當局未能及時察覺口罩消耗量過快並馬上補貨，他認為醫管局應有人要被問責。
對於政府稱家居檢疫者無病徵、播毒風險低，曾祈殷表示「絕不認同」，指出德國曾有確診者在毫無病徵時感染4人，批評政府今次防疫「無藍圖，見步行步」，靠檢疫者自律「令人好詫異」，呼籲政府「如果無資源及人手做隔離，要開心見誠向公眾交代」。
護士協會醞釀罷工 彭鴻昌籲為病人設想
節目亦討論醫護罷工，對於香港護士協會亦醞釀罷工，計劃下周開會商討，香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文稱樂見其事，罷工雖會有損病人權益，他認為「沒有陣痛的做法就沒有成效」，但認同要清楚考慮罷工目的及做法，例如是只按章工作、完全不上班，或是靜坐抗議。
關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌反駁，如今「陣痛」是病人與醫護共同承受，呼籲醫護要為病人設想，醫管局及政府再與醫護「坐低傾」。
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