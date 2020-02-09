【武漢肺炎】家族打邊爐聚會確診9人分屬3家庭　本港確診累計36宗 (23:54)

衛生防護中心表示，該8人涉及3個家庭群組，首個家庭群組為24歲男病人的父親（68歲）、母親（57歲）及外婆（91歲）。第2個家庭群組為男病人的三姨（51歲）、表姐（25歲）和表弟（22歲）。第3個家庭群組為男病人的四姨（50歲）和表弟（23歲）。他們的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，各人分別於律敦治醫院和東區醫院接受隔離治療。

【19:28】衛生防護中心人員在涉事Party Room內逗留約一個半小時，至傍晚6時許帶着一袋證物離開。Party Room女負責人稱，衛生防護中心人員抽取了一些樣本帶走。

【18:39】消息稱，有份出席打邊爐聚會、正在威爾斯親王醫院等待測試結果的兩名親屬，其中一人的病毒測試結果亦初步呈陽性。張竹君較早前公布聚會中有7人初步確診。

【17:15】3名衛生防護中心人員穿上保護衣，進入涉事Party Room調查。該Party Room門面沒有招牌，工廈樓下沒有水牌，其社交網站亦沒有列出詳細地址。

【16:55】衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午（9日）在記者會表示，本港今日新增3宗確診病例，一宗來自聯合醫院確診患者，另外兩宗來自曾於觀塘打邊爐的家庭，現時累計29宗。張竹君稱，該家庭有19人打邊爐及燒烤，當中11人曾身體不適，其中2人確診、7人初步確診、2人結果仍待化驗。

張竹君稱，聚會出席者還包括2名來自廣東省的親人，其中一人在農曆年前曾有輕微咳嗽，得知香港親人確診後到內地醫院檢查，照過肺片無恙；另一人無病徵，正等待化驗結果。現時正追蹤餘下6名聚會出席者，稍後會安排隔離，據知他們目前無病徵。

張竹君表示，這次可能是本地家族性爆發個案，暫不清楚誰是病源，呼籲巿民避免參加家族或人多的聚會。

第27宗：24歲男子，出席打邊爐家庭聚會的其中一人，他1月30日出現發燒及咳嗽病徵，曾多次向私家醫生求診，昨日因發燒不退到律敦治醫院急症室求醫，今早確診感染新型冠狀病毒。

第28宗：70歲男子，住在牛池灣，本身有慢性疾病，1月30日出現咳嗽及發冷而向私家醫生求診，後轉到聯合醫院急症室求診，昨日（8日）起隔離。他過往14日內無外遊紀錄，對上一次離港為1月9日。他除看醫生外，大部分時間均留在家中。

第29宗：是第27宗確診男子的外婆，有長期病患，2月1日因發燒及右腳腫脹，入住東區醫院，化驗上呼吸道樣本後證實確診。

【16:07】位於觀塘永興工業大廈Lento Party Room，今日（9日）於社交網站Instagram發文表示，獲悉曾於1月26日光顧的客人，昨（8日）在律敦治醫院初步確診新型冠狀病毒肺炎，該店接報後已即時安排暫停營業，並已陸續通知1月26日後曾到訪Party Room的人有關風險。

最新消息稱，涉事家庭至少9人初步確診，當中5人入住律敦治醫院、4人入住東區醫院。據悉，昨日初步確診20多歲男子的90多歲祖母是其中一名初步確診者，她曾入住東區醫院內科病房及腫瘤科病房8日，該院或需要關閉涉事病房。

【14:25】據了解，連同昨（8日）初步確診的20多歲年輕男患者，其家庭合共有7人初步確診；男子一家十多口日前在觀塘一間食肆打邊爐。

【12:38】新型冠狀病毒肺炎疫情持續，一名20多歲男子昨初步確診，據悉其90多歲祖母亦對病毒快速測試呈陽性反應。