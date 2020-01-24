將軍澳尚德邨衝突　警拘119人包括5區議員2記者 (14:35)

【12:04】將軍澳尚德邨昨晚（8日）有市民遊行，抗議政府在區內設立新型冠狀病毒肺炎指定診所，之後在尚德邨停車場外聚集，悼念3個月前墮樓逝世的科大生周梓樂。有人其後堵路，便衣警駕駛兩輛私家車駛至，下車制服並帶走數人，及後再有人堵路，大批警員衝入尚德邨及毗鄰相連的廣明苑，制服及拘捕多名市民，至今（9日）凌晨近2時收隊離去。

警方透過facebook表示，大批暴徒於尚德邨一帶非法集結，衝出馬路以雜物堵塞行車線，破壞交通燈等，有暴徒向警察及警車投擲磚塊及硬物令警車損毁，警方曾使用胡椒噴劑、催淚煙及橡膠彈等最低武力驅散，並拘捕60人，涉嫌干犯非法集結及公眾地方行為不檢等罪行。據悉，被捕60人分別押往觀塘警署、秀茂坪警署及將軍澳警署扣查。

衝突中有5名西貢區議員被捕，包括區議會主席鍾錦麟、蔡明禧、馮君安、陳緯烈及王卓雅，其中王卓雅於衝突期間，曾報稱被警員抓胸非禮。本報就此正向警方查詢。

一名「癲狗日報」記者及一名城大城市廣播學生記者被捕。「癲狗日報」發聲明稱，其所屬一名記者採訪期間遭多名警員多次喝罵，他受驚轉身急步離開，即遭多名警員按地制服拘捕。城市廣播署理會長葉嘉渝亦發聲明，表示一名學生記者採訪期間，佩戴記者證於當眼處及穿著反光衣，但遭警方以盜竊罪拘捕，強烈譴責警方濫捕，並促請警方盡快釋放城大記者。﻿

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